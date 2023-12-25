В Челябинске задержали мужчину, избившего посетителя ресторана

Возбуждено уголовное дело

Оперативники задержали 41-летнего мужчину, избившего оппонента возле ресторана на улице Молодогвардейцев. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, потерпевший отдыхал в ресторане с девушкой, в какой-то момент у него возник конфликт с подозреваемым. Мужчины вышли на улицу, завязалась драка. 44-летнего потерпевшего госпитализировали с травмами.

«Полицейские выяснили, что ранее не судимый 41-летний мужчина является жителем Нижнего Новгорода и недавно переехал в Челябинск после женитьбы на местной жительнице», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ).