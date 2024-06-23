В Челябинске задержали мужчину, испортившего граффити в подземном переходе

Раньше он привлекался к ответственности за хулиганство

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который 16 июня разрисовал стены подземного перехода у магазина «Детский мир» черной краской. В его отношении возбудили уголовное дело о вандализме (статья 214 УК РФ).

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность нарушителя. Им оказался 39-летний местный житель. Скрываясь от стражей порядка, мужчина выехал за пределы областного центра в один из муниципальных округов области, где и был задержан оперативниками»,— уточнили в ведомстве.

Позже выяснилось, что челябинец ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство: мужчина разрисовывал фасады зданий и остановочные комплексы.