В Челябинске задержали мужчину, до смерти избившего незнакомца

Подозреваемый был пьян

В Челябинске полицейские задержали 37‑летнего местного жителя, который осенью прошлого года на улице до смерти избил незнакомца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицейском главке напомнили, что мужчину с побоями обнаружили на улице в Аргаяшском районе. Его доставили в больницу, где четыре дня спустя он скончался. Тогда было известно лишь то, что мужчину избил малознакомый ему человек в одном из дворов Металлургического района Челябинска.

По горячим следам задержать подозреваемого не удалось, но благодаря кропотливой работе он был установлен и задержан в январе этого года. Выяснилось, что 37‑летний мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Следственными органами принято процессуальное решение, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— уточнили в ведомстве.