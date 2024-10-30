В Челябинске задержали мужчину, более 20 лет разыскиваемого в Армении

Он скрывался от предварительного следствия

Сотрудница полиции в Челябинске помогла задержать иностранца, который уже более 20 лет находится в розыске в Армении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

48-летний мужчина обратился в отдел по вопросам миграции в Курчатовском районе. Проверяя предоставленные им данные, сотрудница полиции выяснила, что иностранец уже много лет скрывается от предварительного следствия в родной Армении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.