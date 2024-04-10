В Челябинске задержали мужчин, стрелявших под окнами многоэтажки

Полиция пока не решила, по какой статье привлечь их к ответу

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В Челябинске задержали двоих мужчин, которые напугали громкими залпами жителей улицы Звенигородской. Один из них открыл пальбу из устройства, издалека похожего на гранатомет, а другой снимал пальбу на видео, сообщает пресс-служба УМВД Челябинска.

«Полицейские выяснили, что пиротехническое изделие задержанные приобрели в специализированном магазине в одном из ТРК города. После этого товарищи произвели его запуск в развлекательных целях, снимая происходящее на видео», — замечают в пресс-службе.

Обоим мужчинам под 40 лет. Они раскаялись и просят прощения. Один из них чудом не пострадал, так как последний заряд взорвался в стволе.

Полиция решает вопрос о квалификации их деяния.