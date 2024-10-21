В Челябинске задержали мужчин, разбивших Mercedes

ЧП случилось после конфликта на дороге с владельцем

В Челябинске задержали 23-летнего и 25-летнего подозреваемых, разбивших Mercedes-Benz. Ущерб составил более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратился владелец авто.

«Оперативники установили, что ранее у подозреваемых возник дорожный конфликт с собственником авто. Проследив за ним, молодые люди выяснили, где был оставлен автомобиль, после чего, выбрав удобный момент, повредили его», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемые разбили стекла и кузов машины.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).