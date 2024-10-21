В Челябинске задержали 23-летнего и 25-летнего подозреваемых, разбивших Mercedes-Benz. Ущерб составил более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
В полицию обратился владелец авто.
«Оперативники установили, что ранее у подозреваемых возник дорожный конфликт с собственником авто. Проследив за ним, молодые люди выяснили, где был оставлен автомобиль, после чего, выбрав удобный момент, повредили его», — рассказали в региональном полицейском главке.
Подозреваемые разбили стекла и кузов машины.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).