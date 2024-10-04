В Челябинске задержали мошенников, продававших банковские карты по поддельным паспортам

Они сбывали карточки через мессенджер

Полиция Челябинска задержала мошенников, участвующих в незаконном обороте денежных средств. Злоумышленники изготавливали российские, белорусские и киргизские паспорта и оформляли на них банковские карты.

В начале этого года полиция уже пресекла работу мошенников, работавших по подобной схеме. На этот раз задержали сообщников, которые продолжали оформлять банковские карты и продавать их в мессенджере: в канале размещались условия покупки. Преступное сообщество состояло из двух группировок, которые действовали в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Башкортостане.

У мошенников изъяли компьютеры, банковские и сим-карты, печати различных организаций, поддельные документы, бланки миграционных карт. На недвижимость, автомобили, денежные средства и другое имущество обвиняемых наложен арест. Сейчас они находятся под стражей или подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ, 21 человек подозревается в руководстве преступным сообществом и участии в нем.