В Челябинске задержали молодого человека с крупной партией наркотика

Подозреваемому грозит до 20 лет тюремного заключения

В Челябинске полицейские задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У молодого человека обнаружили героин общей массой около 80 граммов, сообщили 7 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители обнаружили и изъяли у задержанного 26 свертков с порошкообразным веществом массой более трех граммов каждый. Экспертиза показала, что веществом оказался наркотик героин. Молодой человек рассказал полицейским, что хотел сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом.

«В отношении подозреваемого в отделе полиции „Тракторозаводский“ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.