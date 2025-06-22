В Челябинске задержали курьера, забравшего у старушки 250 тысяч рублей

Отправить деньги заказчикам молодой человек не успел

Престарелая пенсионерка из Челябинска потеряла 250 тысяч рублей, доверившись телефонным мошенникам. Курьера, который забирал деньги, удалось задержать, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Пожилой женщине позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов и обвинил в финансовой поддержке ВСУ. Чтобы избежать уголовного преследования, он предложил задекларировать все имеющиеся у нее деньги, передав их „кассиру“, который в скором времени подъедет к ней на дом, что бабушка и сделала. Так и не дождавшись возврата своих денег, на следующий день 89-летняя пенсионерка обратилась в полицию», — рассказывают в пресс-службе.

Оперативники установили приметы курьера, выяснили его личность и адрес проживания. 19-летнего мошенника удалось задержать. Он рассказал, что нашел предложение о подработке в мессенджере.

Перевести деньги заказчикам молодой человек не успел. Но часть потратил. Возбуждено уголовное дело.