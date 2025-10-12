В Челябинске задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки полмиллиона

Бабушку вынудили отдать сбережения, запугав уголовным преследованием

В Челябинске от действий мошенников пострадала 83-летняя местная жительница. Пенсионерка, запуганная неизвестными, передала курьеру почти полмиллиона рублей. Правоохранителям удалось установить и задержать пособника мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским бабушка рассказала, что ей позвонили «правоохранители» и запугали уголовным делом якобы за финансирование нежелательных организаций. Они пояснили, что кто-то получил доступ к ее данным и совершает преступления от ее имени. Чтобы не допустить уголовного преследования, пенсионерке рекомендовали передать все деньги курьеру, чтобы задекларировать их. Следуя инструкциям, пенсионерка спрятала свои сбережения в пылесос и передала его незнакомцу. После она поняла, что ее обманули.

Полицейские установили личность мужчины, который забирал у бабушки пакет. Им оказался водитель службы доставки. Он описал мужчину, которому впоследствии передал посылку, и вскоре пособник мошенников был задержан. Им оказался 27-летний мужчина. Он рассказал, что работу нашел в одном из мессенджеров.

В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве. Меру пресечения мужчина ожидает в изоляторе временного содержания.