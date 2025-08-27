В Челябинске задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 3 млн рублей

Уроженец Тульской области совершил аналогичные преступления и в других регионах

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Полицейские Челябинска задержали курьера мошенников, который под видом инкассатора забрал у 76-летней женщины 3 миллиона рублей. Выяснилось, что около 20 аналогичных преступлений он совершил не только в Челябинской области, но и в Свердловской и Ленинградской. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

75-летняя жертва аферистов рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон позвонил «представитель связи» и попросил назвать паспортные данные для продления договора. Женщина поверила мошеннику и продиктовала данные. После с ней связались якобы силовики, которые сообщили женщине, что ее данные используют для финансирования ВСУ. Запугав пенсионерку, ее вынудили отдать якобы инкассатору все сбережения в размере трех миллионов рублей.

«Инкассатором» оказался уроженец Тульской области, который нашел работу курьера в одном из мессенджеров. Кураторы покупали ему билеты для поездок в регионы, где он забирал деньги у пенсионеров. Часть оставлял себе, большую часть суммы перечислял на указанные счета. Всего он совершил около 20 эпизодов.

В отношении парня возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он заключен под стражу.