Сотрудники полиции задержали курьера мошенников, обманувших пожилых челябинцев на 1,5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
Сначала 90-летнему пенсионеру по телефону сказали, что ему нужно сменить номер телефона, а потом напугали, что злоумышленники получили доступ к счетам жертвы. Пожилой мужчина снял 500 тысяч рублей. Циничные мошенники попросили его забрать по 600 тысяч рублей еще у двоих людей преклонного возраста и передать деньги «инкассатору». Все деньги челябинец передал курьеру. Только после этого племянница потерпевшего объяснила родственнику, что он стал жертвой мошенников.
«Сотрудники отдела полиции „Центральный“ быстро задержали курьера, им оказался 36-летний местный житель», — сообщили в ГУ МВД по области.
Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.