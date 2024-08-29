В Челябинске задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера на 15 миллионов рублей

Злоумышленник успел перевести деньги заказчикам

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76-летний мужчина получил сообщение от якобы своего директора о скорой проверке правоохранительных органов. Через некоторое время пожилому мужчине действительно поступил звонок. Собеседник сказал, что неизвестные получили доступ к счетам жертвы, а для спасения своих накоплений нужно передать деньги «федеральному» курьеру. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевший снял все сбережения и передал курьеру. Пособника мошенников задержали оперативники. Он уже успел перевести деньги в криптовалюту, оставив себе процент за работу «курьером Центробанка».

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.