В Челябинске задержали криминального авторитета, незаконно вернувшегося в Россию

Мужчина должен был покинуть страну после отбывания наказания за убийство

В Челябинске сотрудники полиции совместно с коллегами из управления Росгвардии задержали иностранца, лидера преступной группировки, сообщили в ГУ МВД по региону.

В августе прошлого года задержанный вышел из колонии после девяти лет заключения и был депортирован. Почти сразу он незаконно вернулся в РФ.

«Ленинским районным судом города Челябинска в отношении него принято решение об административном выдворении за пределы страны в принудительной форме. За незаконное пересечение государственной границы и подделку документов решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — рассказали в региональном полицейском главке.