В Челябинске задержали копейчанку с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество было подготовлено к сбыту через тайники

В Челябинске на улице Худякова полицейские задержали женщину, у которой при себе было 75 свертков с наркотиком. Исследование показало, что женщина подготовила для сбыта мефедрон. В ее квартире нашли еще партию запрещенного вещества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По месту жительства 40-летней копейчанки полицейские обнаружили более 30 свертков с наркотиком и пластиковую емкость, заполненную запрещенным веществом, а также упаковочный материал. Общий вес изъятого составил более 100 граммов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Она водворена в изолятор временного содержания.

Ранее с крупной партией героина полицейские задержали жительницу Челябинска. Наркотик также был подготовлен для дальнейшего сбыта через тайники.