В Челябинске задержали хулиганов, избивших подростка в подземном переходе

Парню потребовалась помощь медиков

Челябинские полицейские задержали двух 17-летних парней, которые избили подростка в пешеходном переходе на площади Революции. Возбуждено и расследуется уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 9 августа. По предварительным данным, хулиганы напали на подростка после того, как тот вступился за своего друга, над которым издевалась компания. Они несколько раз ударили пострадавшего, в том числе по голове, и скрылись. Парень потерял сознание, ему потребовалась медицинская помощь.

Заявление в полицию написали родители пострадавшего. Вскоре личности нападавших установили, их задержали.

В следственном управлении регионального СК возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.