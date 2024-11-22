В Челябинске задержали интернет-комментатора, который призывал нападать на правоохранителей

Мужчине вменяется статья о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности

В Челябинске сотрудники УФСБ России пресекли деятельность экстремистского и террористического характера: после комментариев в интернете задержан 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что являясь сторонником радикальных взглядов, местный житель разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.

В отношении интернет-комментатора возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.