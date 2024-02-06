В Челябинске задержали иностранцев-закладчиков

У пары из Таджикистана изъяли больше 400 граммов героина

Челябинские полицейские арестовали уроженцев Таджикистана, занимавшихся фасовкой и распространением тяжелых наркотиков. Всего у мужчины и женщины обнаружили свыше 400 граммов героина, который сбывался через интернет-магазин.

«В ходе личного досмотра задержанных, обыска съемного жилья и арендованного автомобиля изъято свыше 170 граммов героина. Еще порядка 260 граммов наркотика изъято из тайников, которые устроили задержанные», — сообщили в ГУ МВД области.

В ходе расследования также был задержан еще один гражданин Таджикистана. За неподчинение полиции мужчина был оштрафован и выдворен за пределы России.