В Челябинске задержали иностранца с крупной партией синтетического наркотика

Запрещенку мужчина намеревался сбыть

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские, патрулируя территорию, заметили подозрительного молодого человека и решили досмотреть его. При себе у него оказалось 20 свертков с метадоном. Парня доставили в отдел полиции для разбирательств, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Выяснилось, что 24-летний иностранец намеревался сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом через тайники.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения парню избирается.