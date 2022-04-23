В Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотика

Ему грозит до 20 лет тюремного заключения

В Челябинске полицейские задержали жителя ближнего зарубежья с 200 граммами героина. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщили 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

21-летнего безработного ранее не судимого иностранца полицейские задержали в Металлургическом районе. При себе у него было 99 свертков с порошкообразным веществом общей массой около 200 граммов. Выяснилось, что наркотик мужчина планировал сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет»,— уточнили в ведомстве.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 17-летней жительницы Магнитогорска, которая намеревалась сбыть приобретенный у неизвестных наркотик на территории города, но была задержана сотрудниками полиции.