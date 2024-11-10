В Челябинске задержали иностранца с крупной партией героина

Мужчину поместили в СИЗО

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В Челябинске полицейские вместе с росгвардейцами задержали 33-летнего уроженца ближнего зарубежья, пытавшегося сбыть крупную партию героина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При себе у мужчины было 45 свертков с героином. Еще пять полицейские обнаружили в одном из тайников — подозреваемый успел спрятать запрещенное вещество до задержания. Общий вес изъятого наркотика составил почти 20 граммов.

«Установлено, что мужчина действовал в составе группы по предварительному сговору. Он прибыл в Россию для получения заработка за распространение наркотиков на Южном Урале. На территории страны он находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.