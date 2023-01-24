В Челябинске задержали иностранца с 48 свертками героина

Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы

Челябинские полицейские поймали в Тракторозаводском районе 21-летнего жителя ближнего зарубежья. При себе у него было 48 свертков с героином общим весом более 20 грамм. Наркотики подозреваемый приобрел для перепродажи, но реализовать товар не успел. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.



У задержанного уже есть судимость. Он приехал в Челябинск из Москвы в декабре 2022 года. Жил на съемной квартире. Полицейские и добровольцы из народной дружины задержали подозреваемого во время патруля.

На задержанного завели уголовное дело по факту производства, сбыта или пересылки наркотиков (часть 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.