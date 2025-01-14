В Челябинске задержали иностранца с 200 г тяжелого наркотика

Парень намеревался расфасовать запрещенное вещество и сбыть

В Центральном районе Челябинска полицейские задержали 19-летнего иностранца, у которого при себе был сверток с порошком. Выяснилось, что парень хотел сбыть крупную партию героина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что молодого человека задержали в ночное время, когда он выходил из лесного массива. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что героин массой около 200 граммов он хотел расфасовать, а потом сбыть бесконтактным способом. Кроме того, в ходе обыска правоохранители обнаружили 12 свертков массой по 0,5 грамма каждый.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания, мера пресечения избирается.