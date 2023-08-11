В Челябинске задержали иностранца, подозреваемого в убийстве на почве ревности

Мужчина признал вину

В Челябинске задержали иностранца, который, по версии следствия, из-за ревности убил местную жительницу в кафе. Подробности сообщили в пресс-службе следственного комитета СК РФ по региону.

Инцидент произошел ночью в одном из кафе Челябинска. Выходец из Средней Азии приревновал свою знакомую, у них завязался конфликт. Тогда подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил в грудь пострадавшую. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Иностранец скрылся с места происшествия. На его розыск ориентировали весь личный состав областной полиции. Следователи тогда возбудили уголовное дело о покушении на убийство (статья 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

«Да, конечно, признаю. <…> Я ее ведь любил», — ответил подозреваемый на вопрос о признании вины во время допроса.

Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании заключения под стражу мерой пресечения.