В Челябинске задержали иностранца, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотика

В квартире, где он проживал, нашли 75 граммов запрещенного вещества

В Челябинске полицейские задержали 32-летнего иностранца, который приехал в столицу Южного Урала, чтобы сбыть крупную партию наркотика. Ранее он разложил запрещенное вещество по тайникам в Екатеринбурге. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители задержали мужчину на территории Советского района. В ходе работы они выяснили, что он уже спрятал 31 закладку с метилэфедроном в Екатеринбурге, их свердловские коллеги изъяли наркотик общей массой более 15 граммов и разыскивают подозреваемого. В Челябинск иностранец приехал с той же целью: в квартире, в которой он проживал, стражи порядка обнаружили около 100 свертков с гашишем и метилэфедроном общей массой около 75 граммов.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном сбыте и пересылке наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит уроженцу одной из стран СНГ, — лишение свободы на срок до 20 лет. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.