В Челябинске задержали группу, работавшую по заказу украинских спецслужб

У них нашли телефоны и более 400 сим-карт

Челябинские оперативники УФСБ вместе с полицией задержали четверых местных жителей, которые промышляли незаконной продажей доступа к аккаунтам в интернете. По данным следствия, эти каналы использовались украинскими спецслужбами.

Как выяснилось, задержанные за деньги передавали третьим лицам данные для регистрации и входа в социальные сети и мессенджеры. По версии силовиков, через эти аккаунты вербовали людей для диверсий и устраивали массовые мошеннические схемы.

При обысках у подозреваемых нашли телефоны, больше 400 сим-карт, ноутбуки и оборудование для видеосвязи. Теперь им грозит уголовное дело за незаконную торговлю доступом в интернет.

Напоминаем, что с осени прошлого года продажа или передача своих аккаунтов и сим-карт стала уголовным преступлением. За это можно получить до шести лет тюрьмы.