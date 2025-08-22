В Челябинске задержали «граффитиста», который писал на домах рекламу интернет-наркошопов

В полиции молодой человек сказал, что готов вернуть «все как было»

Челябинские полицейские задержали «граффитиста», который наносил на городские здания рекламу интернет-наркошопов, сообщили в пресс-центре УМВД.

На «художника» вышли после обнаружения более 30 свежих надписей на фасадах домов по улице Смирных в Центральном районе.

«Оперативники проверили все ссылки — все адреса вели на сайты по продаже наркотических и психотропных веществ. В дальнейшем полицейские установили и задержали 26-летнего горожанина, причастного к незаконной рекламе», — говорится в сообщении.

Молодой человек пояснил полицейским, что наносил запрещенные надписи в целях легкого и быстрого заработка, а также заявил, что готов все исправить.

На него составлен административный материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ). Представителям собственников объектов разъяснено их законное право о взыскании с задержанного денежных средств, затраченных на устранение надписей с фасадов зданий, в судебном порядке.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что глава Челябинска поручил активизировать борьбу с рекламой наркошопов на фасадах.