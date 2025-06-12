В Челябинске задержали экс-сотрудников МУП «СОД» за крупную взятку

Деньги подозреваемые получили за непроведение служебных проверок

В Челябинске задержали бывших начальников отдела безопасности дорожного движения и службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП «Служба организации движения». Их подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что в декабре 2024 года должностные лица, вступив в преступный сговор, получили от водителя автобуса взятку в значительном размере. За деньги они пообещали скрыть от руководства совершенные водителем ДТП, а также не проводить служебные проверки.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). По месту жительства подозреваемых проведены обыски, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.