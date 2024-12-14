В Челябинске задержали двух сбытчиков тяжелого наркотика

У выходцев из Средней Азии обнаружили более семи граммов героина

В Курчатовском районе Челябинска полицейские задержали 21-летнего и 28-летнего иностранцев, которые работали курьерами незаконного наркомагазина. У одного из мужчин изъяли 14 свертков с героином, еще несколько свертков правоохранители обнаружили в тайниках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего правоохранители изъяли более 7,5 грамма запрещенного вещества. По месту жительства мужчин были обнаружены весы и упаковочный материал.

«Задержанные являлись курьерами одного из незаконных интернет-магазинов и не имели на территории России легального источника доходов. При этом один из иностранных граждан находился на территории РФ с нарушением режима пребывания»,— уточнили в полицейском главке.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере ( часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. После отбытия наказания их депортируют на родину.