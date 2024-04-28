В Челябинске задержали двух парней, ограбивших салон красоты

Сотрудницам разбойники пригрозили ножом

В Челябинске на улице 40-летия Победы двое парней забрались через окно в салон красоты и присвоили косметические принадлежности и оставленные сотрудницами золотые украшения. Однако женщины застали парней и потребовали вернуть украденное. Те пригрозили им ножом и выпрыгнули из окна. Сотрудницы салона нажали на тревожную кнопку, и уже в соседнем дворе подозреваемых задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что разбойное нападение на салон совершили ранее судимый за содержание притонов 36-летний мужчина и его 19-летний подельник. От ножа, которым они угрожали сотрудницам салона, парни избавились. Однако он был найден полицейскими в ходе осмотра места происшествия.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое. Они водворены в изолятор временного содержания.