В Челябинске задержали двух наркозакладчиков

Мужчины раскладывали по тайникам мефедрон

В Центральном и Калининском районах Челябинска полицейские задержали двух мужчин, которые раскладывали по тайникам синтетический наркотик. Запрещенное вещество общей массой около 18 граммов изъято. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что задержанные 32-летний и 33-летний местные жители нигде не работают. На жизнь они зарабатывают размещением закладок. Так, один из них спрятал в Центральном районе порядка 10 свертков, почти столько же — второй задержанный в Калининском районе. В общей сложности правоохранители изъяли 18 свертков.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт запрещенных веществ (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы.