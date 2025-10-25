В Челябинске задержали двух мужчин с крупной партией наркотика

В столицу Южного Урала они приехали для сбыта запрещенного вещества

В Челябинске полицейские задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотика. При проверке выяснилось, что уроженцы страны ближнего зарубежья 20 и 44 лет не только распространяли синтетику, но и находились на территории страны незаконно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При задержании у мужчин обнаружили 110 свертков с порошкообразным веществом. Еще 88 изъяли из тайников, расположенных в Ленинском районе. По месту проживания задержанных правоохранители нашли еще три сверка, а также весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что иностранцы намеревались сбыть метадон общей массой около 60 граммов. А это крупный размер.

Кроме того, выяснилось, что мужчины не имели временной регистрации на территории России и находились в стране с нарушением режима пребывания. В Челябинск они приехали для сбыта наркотиков из Свердловской области, где временно проживали.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие участники преступной наркоцепочки.

Подозреваемых задержали в рамках проведения второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».