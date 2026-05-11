В Челябинске задержали двух молодых людей с крупной партией синтетики

Парни попались на глаза правоохранителям во время организации тайника

В Челябинске полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте синтетического наркотика. Выяснилось, что 24-летний и 25-летний уроженцы страны ближнего зарубежья приехали в южноуральскую столицу, чтобы заработать денег нелегальным способом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодые люди попались на глаза полицейским прямо во время организации тайника. Стражи порядка изъяли у них несколько свертков, которые те намеревались сбыть. Еще 83 пакетика они обнаружили по месту проживания парней.

Задержанным предъявили обвинение в сбыте запрещенного вещества в крупном размере. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.