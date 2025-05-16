В Челябинске задержали двух мигрантов с героином

Оба уже заключены под стражу

В Челябинске сотрудники наркоконтроля задержали двух граждан ближнего зарубежья (19 и 22 года) с более чем 100 свертками героина общим весом около 50 граммов, сообщили в ГУ МВД по региону.

Наркотики были изъяты как при личном досмотре, так и в тайниках, расположенных в Калининском районе. Задержанные признались, что прибыли в Россию для сбыта наркотиков бесконтактным способом, но были задержаны до начала активной деятельности. Кроме того, выяснилось, что они нарушили миграционный режим. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотиков).

«Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После отбытия наказания они будут депортированы», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Ведется расследование для выявления возможных сообщников. ГУ МВД по Челябинской области предупреждает о суровом наказании за участие в незаконном обороте наркотиков.