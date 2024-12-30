В Челябинске задержали двух 18-летних парней с партией наркотика

Им грозит до 15 лет тюрьмы

В Челябинске на Комсомольском проспекте полицейские решили досмотреть двух парней, которые показались им подозрительными. В результате они обнаружили и изъяли девять свертков с наркотиком. В ходе дальнейшей работы оказалось, что ранее парни разложили по тайникам еще 11 свертков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Экспертиза показала, что в изъятых свертках содержался эфедрон общей массой свыше 15 граммов. Парни признались, что часть уже успели разложить по тайникам в Курчатовском районе, а часть не успели.

В их отношении возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы на срок до 15 лет. Они водворены в изолятор временного содержания.