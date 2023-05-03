В Челябинске задержали двоих мужчин, организовавших незаконный канал миграции

Подозреваемые оформляли с иностранцами трудовые договоры

В Челябинске задержали двоих мужчин, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан на Южном Урале. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в УФСБ по региону.

«Подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами, а затем также фиктивно ставили их на миграционный учет. За свои так называемые услуги члены преступной группы брали деньги», — сообщили в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).