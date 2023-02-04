В Челябинске задержали доцента кафедры УралГУФКа по подозрению в получении взяток

Татьяна Глебко брала деньги за помощь на экзаменах

Накануне в Челябинске задержали доцента кафедры теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Татьяну Глебко. Ее подозревают в получении взяток от студентов, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, сотрудница университета брала деньги за помощь на экзаменах, а также за написание дипломных работ. В ее отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

Татьяна Глебко тренирует мужскую сборную УралГУФК по волейболу, которая ежегодно занимает призовые места на Чемпионате города и области, соревнованиях студенческой волейбольной ассоциации. Автор порядка 55 научных публикаций.

Ранее в Челябинске задержали по подозрению в получении взятокзамдиректора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Антона Семченко и проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до конца марта.