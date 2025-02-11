В Челябинске задержали директора спортивной школы по хоккею по делу о взятке

Речь идет об изготовлении подложной документации

По версии следствия, Павел Макаров за деньги выдал подложную документацию о приеме, переводе и отчислении обучающихся с целью перехода ими в другую школу без оплаты денежной компенсации учреждению.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

«В настоящее время следователями СК России проведены обысковые мероприятия по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Кадры задержания Павла Макарова смотрите в нашем телеграм-канале.