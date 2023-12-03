В Челябинске задержали членов ОПГ, похищавших имущество организаций

Ущерб составил более полумиллиона рублей

В Челябинске полицейские задержали двух участников организованной преступной группы, которые проникали в офисы различных компаний и похищали деньги и технику. Правоохранители доказали причастность ранее судимых мужчин к совершению четырех грабежей. Одного из них заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что ранее судимые за грабежи в кредитных организациях южноуральцы 46 и 44 лет взламывали окна и входные группы офисов компаний, похищали деньги из сейфов, технику и различную продукцию. Ущерб только двум фирмам руководители оценили в полмиллиона рублей.

Полицейские изучили характер совершения преступлений, проанализировали деятельность преступников и вскоре задержали подозреваемых с поличным. По местам их проживания они обнаружили часть похищенных денег и техники. Имущество изъято.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье «Кража». 46-летнего подозреваемого заключили под стражу, его подельнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.