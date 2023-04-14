Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали четверых граждан ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта более килограмма героина. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в региональном полицейском главке.
Перед задержанием подельники успели разместить закладку с 90 граммами героина.
«При проведении обыска по месту общего проживания задержанных полицейские изъяли еще одну оптовую закладку массой порядка 500 граммов, приготовленную для дальнейшего сбыта через закладки, а также упаковочный материал, весы и кофемолку для расфасовки наркотика», — сообщили в региональном ГУ МВД.
Оперативники обнаружили в парковой зоне Челябинска еще пять тайников с героином общей массой 500 граммов.
В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов сбыта наркотиков, установлению остальных членов преступной наркоцепочки и закреплению доказательной базы.