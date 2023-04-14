В Челябинске задержали четверых мужчин за попытку сбыта более килограмма героина

Все фигуранты дела заключены под стражу

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Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали четверых граждан ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта более килограмма героина. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в региональном полицейском главке.

Перед задержанием подельники успели разместить закладку с 90 граммами героина.

«При проведении обыска по месту общего проживания задержанных полицейские изъяли еще одну оптовую закладку массой порядка 500 граммов, приготовленную для дальнейшего сбыта через закладки, а также упаковочный материал, весы и кофемолку для расфасовки наркотика», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Оперативники обнаружили в парковой зоне Челябинска еще пять тайников с героином общей массой 500 граммов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов сбыта наркотиков, установлению остальных членов преступной наркоцепочки и закреплению доказательной базы.