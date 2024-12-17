В Челябинске задержали бывшего замначальника полиции по делу о взятках от фармкомпании

По версии следствия, Сергей Федерягин причастен к отпуску из аптек сильнодействующих препаратов

В Челябинске возбудили уголовное дело о получении взяток (статья 290 УК РФ) в отношении экс-заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону Сергея Федерягина. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

Обыски и задержание провели сотрудники УФСБ.

По версии следствия, экс-заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону в период с декабря 2021 года по март 2023 года получил через посредника не менее 700 тысяч рублей за покровительство в незаконном отпуске рецептурных сильнодействующих препаратов в аптеках города Коркино.

«В настоящее время следователями СК России проведены обыски, приняты меры к наложению ареста на имущество подозреваемого, фигуранту планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в СУ СКР по региону.