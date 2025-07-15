В Челябинске задержали браконьера, выловившего раков из озера Смолино

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Челябинске сотрудники ГАИ и госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» задержали мужчину, незаконно выловившего из озера Смолино свыше 400 раков. Озеро является памятником природы регионального значения, и добыча ресурсов из него запрещена, напомнили в министерстве экологии Челябинской области.

Из автомобиля мужчины изъяли лодку, сети, а также мешок с раками. Причиненный ущерб превысил 90 тысяч рублей.

Членистоногих выпустили обратно в водоем, а мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов (статья 256 УК РФ). Наказание по ней — штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет.