В Челябинске задержали более 30 участников международного наркосообщества

У них изъяли 24 килограмма запрещенных веществ

В Челябинске полицейские задержали главаря наркосообщества и 30 участников ОПГ, которые распространяли запрещенные вещества на территориях нескольких российских регионов. Правоохранители установили их причастность к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что всего участниками преступной группы являлись 38 человек из России, Таджикистана и Узбекистана. 30 наркокурьеров и кладменов, а также один из руководителей группы задержаны, местонахождение еще семерых устанавливается. Четверых объявят в межгосударственный розыск.

«Установлена причастность задержанных к более чем 60 попыткам сбыта наркотиков, общая масса которых составила порядка 24 килограммов. Полицейские изъяли весь криминальный товар из 45 помещений, используемых злоумышленниками», — уточнили в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 210, 228.1 и 30 УК РФ. 30 фигурантов, в том числе организатор, заключены под стражу. Еще одному задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На имущество членов ОПГ на общую сумму свыше 14 миллионов рублей наложен арест.