В Челябинске задержали 37‑летнего мужчину, обвиняемого в убийстве

Он скрывался от полиции в Тракторозаводском районе

В Челябинске задержали 37-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве жены. Как сообщают в региональном ГУ МВД, его обнаружили в Тракторозаводском районе.

Ранее в одном из домов на ЧТЗ обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Телеграм-канал «Криминальный СЭТ» со ссылкой на собственный источник сообщал, что челябинку задушил собственный супруг, после чего мужчина сбежал. Его искали по всему городу, а сотрудники ГАИ останавливали и проверяли машины.

«Подозреваемый был задержан в ходе проверки полученной информации», — сообщили в полиции.

Сейчас с мужчиной проводят процессуальные действия.