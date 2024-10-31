В Челябинске задержали 25‑летнюю цыганку по подозрению в мошенничестве (статья 159 УК РФ). От «услуг» подозреваемой пострадала 27‑летняя жительница Республики Коми. Она познакомилась с женщиной в интернете и переводила ей деньги якобы за снятие порчи с себя и сына. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции выяснили, что банковский счет, на который поступили от потерпевшей деньги, принадлежит проживающему с ней 25‑летнему мужчине.
«Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области при содействии коллег из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемую», — рассказали в региональном полицейском главке.