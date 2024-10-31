В Челябинске задержали 25‑летнюю гадалку, выманившую 300 тысяч рублей за снятие порчи

Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности за кражу

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В Челябинске задержали 25‑летнюю цыганку по подозрению в мошенничестве (статья 159 УК РФ). От «услуг» подозреваемой пострадала 27‑летняя жительница Республики Коми. Она познакомилась с женщиной в интернете и переводила ей деньги якобы за снятие порчи с себя и сына. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции выяснили, что банковский счет, на который поступили от потерпевшей деньги, принадлежит проживающему с ней 25‑летнему мужчине.

«Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области при содействии коллег из республиканского МВД и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемую», — рассказали в региональном полицейском главке.