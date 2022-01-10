В Челябинске задержали 24‑летнего подозреваемого в сбыте героина

Полицейские изъяли у мужчины 12 свертков с наркотиками

Сотрудники челябинской полиции задержали 24-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в ГУ МВД по области.

Мужчина ранее не был судим. Сотрудники уголовного розыска нашли у него 12 свертков с веществами массой около 2 граммов каждый. Исследование показало, что в пакеты был расфасован героин.

«В отношении подозреваемого в отделе полиции „Тракторозаводский“ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“)»,— сообщили в региональном полицейском главке.

Челябинцу грозит до 20 лет лишения свободы.