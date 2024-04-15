В Челябинске задержали 20‑летнего закладчика метадона

Мужчина работал по заданию нелегального интернет‑магазина

В Челябинске оперативники совместно с бойцами Росгвардии задержали 20-летнего мужчину, размещавшего метадон в тайники-закладки, сообщили в ГУ МВД по региону. Молодого человека задержали с поличным и обнаружили у него 60 свертков с наркотиками.

«Оперативниками установлено, что подозреваемый приехал в Челябинскую область несколькими днями ранее и проживал на съемной квартире. Он не имел легального источника дохода и промышлял сбытом наркотических средств. В квартире нашли весы и упаковочный материал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.