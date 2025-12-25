В Челябинске задержали 20‑летнего курьера мошенников

По инструкции от «куратора» из интернета парень ездил по адресам и собирал деньги от обманутых граждан

Челябинские полицейские задержали подозреваемого курьера мошеннической схемы, 20-летний парень успел посетить несколько адресов, указанных ему «куратором» из интернета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Суммы, которые парень забирал у жертв, составляли от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Молодой человек оставлял себе небольшой процент от каждой суммы, остальное переводил на сторонние счета через банкоматы.

Полицейские устанавливают потерпевших. В отношении курьера возбуждено уголовное дело.