В Челябинске задержали 19‑летнего парня, подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Молодой человек предлагал знакомым мнимый заработок на бирже

В Челябинске задержали 19-летнего ранее судимого парня по подозрению в мошенничестве с инвестициями на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В течение прошлого года молодой человек предлагал знакомым оформлять кредитные карты с целью дальнейшего вложения денег в онлайн-сервисы для увеличения прибыли.

«Потерпевшие перечисляли кредитные деньги на указанные им расчетные счета. В подтверждение правдивости своих слов злоумышленник отсылал скриншоты с финансовой платформы с указанием полученной прибыли. В действительности же отчетность была недостоверной — ее молодой человек изготавливал с помощью графического редактора. Никакой деятельности на электронной платформе фигурант не вел и финансовых операций не совершал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Потерпевшими стали 20 человек из Челябинской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 20-летнего студента колледжа задержали по подозрению в кибермошенничестве.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает южноуральцев о новой схеме мошенничества под видом оплаты коммунальных услуг.