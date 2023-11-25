В Челябинске задержали 18-летнего подозреваемого в краже сигарет и алкоголя

Ущерб составил более 40 тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали 18-летнего парня, подозреваемого в краже алкоголя и сигарет из магазина. Выяснилось, что молодой человек причастен и к другим кражам из торговых точек. В его отношении возбудили уголовные дела. Действовал подозреваемый с подельником, его идут, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение в полицию поступило от представителя сетевого магазина, расположенного в Центральном районе. Он сообщил, что в ночное время-то кто-то разбил входную дверь и украл алкоголь и сигареты на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Полицейские, работая по заявлению, изучили камеры, опросили очевидцев, проанализировали аналогичные преступления и выяснили, что к краже причастны два местных жителя. Одного из них им удалось задержать. Подозреваемым в краже оказался 18-летний парень.

«Полицейскими установлена причастность задержанного к совершению четырех хищений товаров, совершенных им в дневной период времени из торговых объектов на территории Челябинска. По всем фактам его противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Подельника задержанного парня ищут.